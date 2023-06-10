Bursa'da kamyon damperi köprüye çarptı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi.

Mehmet K. (45), yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla yola çıktı.

Mehmet K.’nin açık unuttuğu damper köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.