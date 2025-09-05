Bursa’da karavan yangını: Araçlar küle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ordulu Sokak üzerinde park halindeki bir karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki 2 karavan ile park halinde bulunan 1 kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda ise hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.