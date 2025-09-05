Bursa’da karavan yangını: Araçlar küle döndü
Bursa'da park halindeki karavanda çıkan yangın, yanındaki 2 karavana ve 1 kamyona sıçradı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ordulu Sokak üzerinde park halindeki bir karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki 2 karavan ile park halinde bulunan 1 kamyona sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda ise hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
