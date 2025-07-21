Bursa'da katı atık depolama alanında yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da katı atık depolama alanında yangın

'da Orhangazi Belediyesi'ne ait alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçenin tamamından dumanı görülen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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