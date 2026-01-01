Bursa'da kayan araç vatandaşların arasına daldı
01.01.2026 17:03
İHA
Bursa'daki yoğun kar yağışı sırasında kontrolden çıkan bir otomobil, yolda bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.
Yoğun kar yağışında kontrolden çıktı, otomobil kayarak vatandaşların arasına daldı.
Aracın altında kalmaktan son anda kurtulanlar büyük panik yaşadı.
Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bir süre sürüklendikten sonra duvara çarparak durabildi.
Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla kaydığı ve vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.