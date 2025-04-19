Bursa'da kaybolan 14 yaşındaki iki çocuktan sevindiren haber

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan eğitim gören 14 yaşındaki H.İ.G., okuldan çıktıktan sonra eve geri dönmedi. Aile, durumu karakola anlattı. Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki H.İ.G., 28 saat aradan sonra bir dönercide çalışırken polis ekiplerince bulundu. 14 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.



Ayrıca, merkez Osmangazi ilçesinde de dün kayıp olarak aranan 14 yaşındaki A.E.T., polis ekipleri tarafından 7 saat içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi.