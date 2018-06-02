Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu.
Alınan bilgiye göre, kırsal Özlüce Mahallesi'nde oturan Sevimli ailesi, jandarmaya başvurarak dün akşam iftardan 10-15 dakika önce evlerinin önünde oynayan 3,5 yaşındaki çocukları Ali Sevimli'nin kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleriyle bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam etti.
Minik Ali, sabah saat 09.00 sıralarında çocuk sesi duyduğunu söyleyen bir vatandaşın yönlendirmesi üzerine Akçapınar mevkisinde ailesine ait tarlanın yakınlarında bulundu.
Bölgede hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen küçük çocuk, ailesine teslim edildi.
Küçük çocuğun, geceyi kaybolduğu bölgede uyuyarak geçirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.