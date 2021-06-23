Bursa'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Bursa'da dün akşam saatlerinde kaybolan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 10:38

Bursa'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşama doğru haber alınamadığı ihbarı yapılan Hüseyin Beyhan'ı (28) arayan ekipler, bu yerleşim birimine 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmaya dün akşam kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgede genci gören mahalle sakinlerinin ifadelerine göre yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler tarafından termal drone ile arama çalışması başlatılmıştı.

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