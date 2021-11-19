Bursa'da kaybolan 31 ve 34 yaşlarındaki iki kardeş için arama çalışması başlatıldı. Hasan ve Hüseyin Karacan'ın yakınlarına "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dediği iddiası üzerine çalışmalar göl çevresinde yoğunlaştırıldı. Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan dün kayboldu.Kardeşlerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD harekete geçti.İznik Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.Kıyıda kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdan bulundu. İlerleyen saatlerde çalışmalara ara verildi.