Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti

Bursa'da kayınpederi tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaştı.

