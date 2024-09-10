Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem Akyol (45), 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

Akyol'un aradan 2 gün geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarında Akyol'un traktörünün Yalova'nın Elmalık köyü yakınlarında devrildiği, cesedin ise traktörün altında olduğu belirlendi.

Akyol'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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