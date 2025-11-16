Bursa'da kaza: Skuter sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl İçesindeki trafik kazasında skuter sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Coşkun T. idaresindeki otomobil ile 21 yaşındaki Ramiz A. yönetimindeki skuter çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ramiz A., park halindeki araçlara da çarparak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.