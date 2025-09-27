Bursa’da kaza sonrası TIR şoförüne saldırı

Osmangazi ilçesinde 23 Eylül'de saat yaşanan olayda iddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo taşıyan TIR, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan 2 kişi, TIR'ın şoför kapısını açarak Adem M.A.’ya saldırdı. Şüphelilerden biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri ise camdan darbe indirdi.

Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırılırken, 7 gün iş göremez raporu aldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.