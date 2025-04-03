Bursa'da kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan 52 yaşındaki polis memuru F.D.’ye kamyonet çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan F.D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

