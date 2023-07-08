Bursa’da kaza yapan araç şaha kalktı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesine sevk ederken, polis, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.