Bursa'da kaza yapan otomobil 2'ye bölündü

Bursa-İzmir yolu Ata Bulvarı'nda, İrfan Balaban'ın kullandığı otomobil ile Samet Ş. idaresindekİi TIR çarpıştı.



Otomobil sürücüsü İrfan Balaban ile yanında bulunan İsmail A. kazanın etkisiyle araçtan fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü Balaban'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.