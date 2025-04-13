Bursa'da kıraathane kurşunlandı

Bursa'da bir kıraathane kurşunlandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kıraathane kurşunlandı.

Motosikletiyle geldiği iddia edilen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla iş yerini hedef alıp arka arkaya tetiğe bastı.

İşyerine isabet eden iki kurşun camları parçalarken, olayda yaralanan olmadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.