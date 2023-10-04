Bursa'da kiracı ev sahibini öldürdü

Bursa’da bir kişi "Evimi boşalt" dediği için ev sahibini öldürdü. Kiracı, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa'da kiracı ev sahibini öldürdü

Ev sahibi ve kiracı arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. "En son görüşmelerinde evimi boşalt" diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.

Kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye giden Ümit Er, kiracısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Bursa'da kiracı ev sahibini öldürdü - 1

Kurşunların isabet ettiği Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü.

İfadesi tamamlanan katil zanlısı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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