Bursa'da kiracı ev sahibini öldürdü

Ev sahibi ve kiracı arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. "En son görüşmelerinde evimi boşalt" diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.



Kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye giden Ümit Er, kiracısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

