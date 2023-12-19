Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk üretim atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Arşiv

Veysel Karani Mahallesi 2. Kısmet Sokağı'nda koltuk üretimi yapılan 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangın olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürülen ve atölyede hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...