Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Olay dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitede meydana geldi.

Sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı.

Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.