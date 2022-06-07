Bursa'da komşular birbirine girdi: 2 kardeşten biri öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları belirlenen komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Lokman Cört hayatını kaybetti, kardeşi Nezir Cört yaralandı.

Haberler - DHA 07.06.2022 - 14:53

Bursa'da komşular birbirine girdi: 2 kardeşten biri öldü

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'da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Lokman(32) ve Nezir Cört(24) kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları H.Ö. ve Y.A. karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de H.Ö. ile Y.A.'yı gözaltına aldı.

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