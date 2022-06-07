Bursa'da komşular birbirine girdi: 2 kardeşten biri öldü

Bursa'da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Lokman(32) ve Nezir Cört(24) kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları H.Ö. ve Y.A. karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de H.Ö. ile Y.A.'yı gözaltına aldı.