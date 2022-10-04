Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu

Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde iddiaya göre, K.U. ile Mesut K. arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.U. yanında bulundurduğu tabanca ile Mesut K.‘ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mesut K. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut K.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Mesut K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K.U. ise gözaltına alarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.