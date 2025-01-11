Bursa'da kömür madeninde patlama kazası: Kayaların altında kalan çalışan öldü

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Özdoğan'ın cesedinin, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.



Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.