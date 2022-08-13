Bursa'da kömür ocağındaki gazdan zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Bük bölgesinde bulunan bir kömür ocağında iddiaya göre biriken gazdan 8 işçi etkilendi.



Çalışma arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarılan işçiler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, işçileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında ilgili bilgi aldı.

