Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına dolandırıcılık soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında; 16 Haziran'da  ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...