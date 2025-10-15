Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına dolandırıcılık soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında; 16 Haziran'da konkordato ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.
