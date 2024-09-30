Bursa’da konteyner alev topuna döndü

Bursa’da bir konteyner alev alev yandı.



Yangın, Yıldırım ilçesindeki Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bir konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.



Alevler kısa sürede konteyneri sararken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken konteyner kullanılmaz hale geldi.



Kamyon ise sahibinin gelmesiyle birlikte yanmaktan son anda kurtuldu.