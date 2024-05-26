Bursa’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı.

Bursa’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.40 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Binali A. yönetimindeki 16 KRL 52 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yolcu Erkan Y. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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