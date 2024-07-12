Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce site korkuluklarına ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

'da Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde Adil sokak üzerinde otomobiliyle seyir halindeki Fatih Adanur, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bir sitenin demir korkuluklarını aşıp, park halindeki kamyonete çarptı.

Çevredekiler otomobilde bulunan yaralı Fatih Adanur, Merve Adanur ve Gülcan Adanur'un yardımına koşarken, 112 Ekiplerine bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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