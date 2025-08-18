Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı

Bursa'da meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, refüjden taklalar atarak karşı yöne geçti. Kazada, iki kişi yaralandı.

'nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda seyir halinde olan N.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjü aşıp karşı yöne geçerken takla attı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Yan duran araçta sürücü ve yanındaki ablası N.Ş. yaralandı.

Yaralılar yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

