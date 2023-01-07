Bursa'da köpeğe eziyet

Bursa'da bir köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp götürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıyan kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 55 JD 130 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan bir köpeğin çekilerek götürülmesine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kısa süre sonra araç sürücüsü M.İ'yi gözaltına aldı. Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan M.İ'ye ayrıca 4 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.



Eziyet gören köpek ise Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.

