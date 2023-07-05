Bursa'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Belçika'dan ailesiyle Bursa'nın İnegöl ilçesine tatile gelen 7 yaşındaki U.K., Akhisar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.



Yüzünden yaralanan çocuk, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Durumunun İnegöl Belediyesine bildirilmesi üzerine mahalleye Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi.



Köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

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