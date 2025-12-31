Bursa'da köprü altında şüpheli ölüm

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nesip B'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Bu arada Bursa Valiliği, kent genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.