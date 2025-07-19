Bursa'da kör nokta kazası yaşandı.

Kaza, Bursa'nın en işlek caddelerinden Ata Bulvarı'nda meydana geldi.

Bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şeritlerinden hareket eden araçlar, yön değiştirmek istedi.

Sol şeritten ilerleyen TIR, beyaz otomobilin ilerlediğini görünce orta şeride geçmek istedi.

Ancak orta şeritte kör noktasında kalan kırmızı aracı fark etmedi.

Direksiyonu sağa kırmasıyla birlikte, kırmızı araç TIR'ın önünde yan dönerek sürüklenmeye başladı.

Kısa süre sonra otomobili fark eden TIR sürücüsü, durdu.

Görünmez kazada yaralanan olmadı.