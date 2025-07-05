Bursa'da korku dolu anlar: "Burayı terk edin, katliam yaparım"
Bursa'da bir hasta yakını, sağlık personelini tehdit etti. Sağlık görevlilerinin üzerine yürüyen adam, "Burayı hemen terk edin yoksa katliam yaparım." diyerek tehditler savurdu.
Bursa'da bir hastaye müdahaleye giden sağlık ekipleri, tehdit edildi.
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir evde fenalaşan kişi için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, hasta bulunduğu daireye müdahale etmek istedi.
Ancak güvenlik gerekçesiyle polis desteği olmadan içeri giremeyeceklerini belirtti.
"KATLİAM YAPARIM"
Bu duruma öfkelenen hasta yakını, sağlık görevlilerine hakaretler savurarak üzerlerine yürüdü.
"Burayı hemen terk edin yoksa katliam yaparım." diyerek tehditler savuran şahıs, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.
POLİS ARAYA GİRDİ
Taraflar arasındaki gerginliği olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.
Sağlık çalışanları güvenlik hastanın tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı.
Polis ekiplerince taraflar sakinleştirilirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
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