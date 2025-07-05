Bursa'da korku dolu anlar: "Burayı terk edin, katliam yaparım"

Bursa'da bir hastaye müdahaleye giden sağlık ekipleri, tehdit edildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evde fenalaşan kişi için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, hasta bulunduğu daireye müdahale etmek istedi.