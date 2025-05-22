Bursa'da korkunç cinayet: Yaşlı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir adam, sahil bölgesinde tostçuluk yapan kişiyi silahla vurarak öldürdü.
Bursa'da dün gece korkunç bir cinayet işlendi.
ART ARDA KURŞUN YAĞDIRDI
Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde tostçuluk yapan Ömer Tunç'a (53) 7 el ateş etti.
Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı.
CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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