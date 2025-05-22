Bursa'da korkunç cinayet: Yaşlı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı.



CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR



Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.