Bursa'da korkunç cinayet: Yaşlı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir adam, sahil bölgesinde tostçuluk yapan kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Bursa'da korkunç cinayet: Yaşlı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bursa'da dün gece korkunç bir işlendi.

ART ARDA KURŞUN YAĞDIRDI

Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde tostçuluk yapan Ömer Tunç'a (53) 7 el ateş etti.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç cinayet: Yaşlı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı - 1 Olay sonrası mahalleli sokağa döküldü.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı.

CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.  nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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