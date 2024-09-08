Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir dokuma fabrikasında yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da korkutan fabrika yangını

'nın Kestel ilçesinde Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın kapalı olması büyük faciayı önledi.

gece saatlerinde fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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