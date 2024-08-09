Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç, hayatını kaybetti

M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.



Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, kuzeni İsa A'nın (26) boğazına isabet etti.

