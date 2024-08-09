Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç, hayatını kaybetti

Bursa'da amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç, hayatını kaybetti

M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, kuzeni İsa A'nın (26) boğazına isabet etti.

Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç, hayatını kaybetti - 1

Ağır yaralanan İsa A, tedaviye alındığı Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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