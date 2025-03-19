Bursa'da KYK kız yurdunda yangın paniği
Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın endişe yarattı. Öğrenciler tedbir amacıyla bahçeye çıkarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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