Bursa'da lokantaya kurşun yağmuru

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ile ilerleyen bir şüpheli, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan lokantaya yaklaştığında aracın camından iş yerine arka arkaya ateş açtı.