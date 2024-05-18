Bursa'da Mahsen-46 operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan elde edilen gelirin aklanması, göçmen kaçakçılığı, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma" suçlarından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 30'u tutuklandı, 3'ü hakkında "ev hapsi" uygulandı.



Diğer şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



OPERASYONLAR



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Mayıs'ta Bursa, İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak 115 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Zanlılardan 65'inin farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlenmiş, diğer 50 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Operasyonlarda 55 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu, 87 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 34,56 gram kokain, 450 bin 374 yeşil reçete hap, 17 hassas terazi, 7 tabanca, 60 fişek ve 209 bin 500 lira ele geçirilmişti.

