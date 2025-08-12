Bursa'da makilik alanda yangın: Ekipler ve mahalleli seferber oldu

Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.