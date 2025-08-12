Bursa'da makilik alanda yangın: Ekipler ve mahalleli seferber oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekipler ve mahalleli tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da makilik alanda yangın: Ekipler ve mahalleli seferber oldu

Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

