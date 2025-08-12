Bursa'da makilik alanda yangın: Ekipler ve mahalleli seferber oldu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekipler ve mahalleli tarafından kontrol altına alındı.
Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
