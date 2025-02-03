Bursa'da Mercek-28 operasyonu: Araçtan cephanelik çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mercek-28 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada " Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen Mercek-28 operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi." dedi.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.