Bursa'da metan gazı faciası. Babasını kurtaran 17 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber gencin ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.