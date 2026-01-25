Bursa'da metan gazı faciası. Babasını kurtaran 17 yaşındaki Efe hayatını kaybetti
25.01.2026 19:38
Son Güncelleme: 25.01.2026 21:34
Bağ evinin su kuyusunu temizleyen babasını kurtaran genç hayatını kaybetti.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde su kuyusunda temizlik yaptığı sırada fenalaşan babasını kurtaran 17 yaşındaki genç, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kumyaka Mahallesi'nde, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen Efe (17) babasını kurtarmak için kuyuya girdi.
Babasını kuyudan çıkarmayı başaran genç, bu sırada kuyu içerisinde gaza maruz kalarak kendisi mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber gencin ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.