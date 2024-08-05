Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - 1

, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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