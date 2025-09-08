Bursa'da midye satışı yapılan kamyonet alev alev yandı

Olay, akşam üzeri Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyyar midyeci olarak kullanılan kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan olmazken, midyecinin satış yaptığı kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.