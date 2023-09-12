Bursa'da mobilya atölyesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2’nci katında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.



Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

