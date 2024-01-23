Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, iş yerini tahliyede eden işçilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın - 1

, itfaiyecilerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Mobilya imalathanesinde, zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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