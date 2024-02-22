Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında meydana geldi.

İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu iş yerinin ikinci katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.