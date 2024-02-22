Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında meydana geldi.

İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu iş yerinin ikinci katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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