Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

İnegöl’ün kırsal Edebey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir imalathanesinin deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Depo kısmından yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangında zaman zaman meydana gelen patlamalar cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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