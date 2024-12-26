Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.



İmalathanede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor