Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

İmalathanede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...