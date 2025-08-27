Bursa'da motosiklet devrildi: 2 ağır yaralı

Bursa’da kaldırıma çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Duaçınarı mahallesinde B.G'nin kullandığı , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü B.G. ile motosiklette bulunan T.H. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

